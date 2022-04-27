هل تدفع أوروبا ثمن الغاز الروسي بالروبل؟

استنفار أوروبي في أعقاب قطع إمدادات الغاز الروسي على بولندا وبلغاريا بعد رفضهما السداد بالروبل،

الكرملين انتقد اتهامات بروكسل لموسكو بمحاولة ابتزاز مستوردي الغاز الروسي وأكد أن الدفع بالشكل المناسب سيكون أساسا لاستمرار امدادات الغاز في وقت تسجل فيه أوروبا قفزة في الأسعار بنحو 21 في المائة بينما تتحدث مصادر أوروبية عن إمكانية مضاعفة المشتريات من الغاز الروسي عبر الدول الراغبة في الدفع بالعملة الروسية

هل ينتهي الاتحاد الأوروبي إلى الدفع بالروبل لقاء الغاز الروسي بعد بداية موسكو تنفيذ قرارها؟ وما إمكانية قبول موسكو بتوريده عبر دول وسيطة؟

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