هل تحول الاتحاد الأوروبي إلى رديف للناتو؟

نددت موسكو بتصريحات مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعرب عن أمله في أن يتم حلُ النزاع عسكريا في أوكرانيا..

الخارجية الروسية نددت بتصريحات بوريل، وقالت إن الاتحاد الأوروبي تحول من تكتل اقتصادي ضخم إلى قسم للعلاقات الاقتصادية تابعٍ للناتو.

أما رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين فدعا الدول الأوربية لإقالة بوريل على الفور، معتبرا أن دوره هو حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية وليس تأجيجها.. الى ذلك قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إن هذه التصريحات تقود إلى أفكار مؤسفة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتحول من اتحاد سياسي واقتصادي يسعى للتكامل الأوروبي السلمي إلى تكتل عسكري مرادف لحلف الأطلسي.. فهل يتحول الإتحاد الأوروبي الى تكتل عسكري جديد على غرار الناتو، في المواجهة مع موسكو؟

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