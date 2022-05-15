هل تحمل صناديق الاقتراع حلا للأزمة اللبنانية؟
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بعد يوم انتخابي طويل تخللته بعض الإشكالات والتجاوزات
أسدلت الستارة عن عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية لتتجه الأنظار نحو ما يمكن أن تحمله النتائج الرسمية لهذا الاستحقاق من متغيرات في توازن القوى تحت قبة البرلمان العتيد ..
في حلقة اليوم من برنامج بالتفاصيل نناقش العملية الانتخابية وتداعياتها المحتملة على الأوضاع في البلاد .
مع ضيوفنا
الناشط السياسي بشارة خيرالله
والأستاذ الجامعي د . طارق عبود
والكاتب السياسي وجد العريضي