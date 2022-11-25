 
مباشر
اسأل أكثر

هل تحشد فرنسا لحلف اقتصادي أوروبي ضد واشنطن؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u92y

من المستفيد من الواقع الاقتصادي المتردي في أوروبا! أروقة صنع القرار الغربي باتت تجيب على هذه السؤال صراحة وتوجه أصابع الاتهام مباشرة للولايات المتحدة.

هنا تكشف هنغاريا أن واشنطن هي المهتم الأكبر بالركود الاقتصادي في منطقة اليورو، وأن الاتحاد الأوروبي يدفع أكثر من خمس إلى عشر مرات لموارد الطاقة الامريكية بدل الموارد الروسية
مايزيد الطين بلة قانون خفض التضخم الامريكي الذي دفع ساسة اوربيين للتهديد باتخاذ اجراءات جوابية اقتصادية وقانونية ضد واشنطن التي تجني الأرباح من الأزمة الأوكرانية على حساب دول التكتل
فهل تتجه أوروبا لحماية مصالحها؟ أم أن التحرر من السطوة الامريكية لايزال بعيدا؟

مونديال قطر

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022