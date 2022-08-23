هل تجنب الوكالة الذرية أوروبا كارثة نووية؟

في جلسة طارئة دعت إليها روسيا بمجلس الأمن الدولي، اتهم المندوب الروسي فاسيلي نيبيزيا القوات الأوكرانية بالاستمرار في استهداف محطة زاباروجيه النووية وضرب نظام التبريد فيه..

وأشار نيبيزيا إلى أن جل علميات القصف الأوكراني تتم بأسلحة أمريكية.. بهذا الصدد استهجن المندوب الروسي تحميل الدول الغربية لروسيا مسؤولية الوضع في المحطة دون صدور أي إدانات لعمليات القصف التي ينفذها الجانب الأوكراني مطالبا بالإسراع في إرسال بثعة دولية.

من جانبها دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو إلى تسهيل إرسال البعثة دولية إلى زاباروجيه ووقف جميع العمليات العسكرية بمحيطها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من أن استمرار قصف نظام كييف لمحطة زاباروجيه يهدد أوروبا بكارثة نووية.