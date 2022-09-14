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هل تجر ضمانات الأمن الأوكرانية لحرب عالمية؟

أخبار العالم

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حلم الانضمام إلى حلف الناتو لا زال يراود كييف،

هكذا يبدو موقف الكرملين الذي عبر عنه الناطق باسمه دميتري بيسكوف في تعليقه على مسودة الضمانات الأمنية التي نشرها مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدا أن مشروع الضمانات دليلٌ آخرُ على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ضروريةٌ وملحة لضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية.
وفيما يشدد بيسكوف أن هذا الأمر يمثل تهديدًا لروسيا، تنسج الخارجية الروسية على ذات المنوال مشيرة عبر المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا إلى أن المقترحات الأوكرانية المطروحة للضمانات الأمنية واستمرارَ المساعدة العسكرية والمالية لكييف ستحرق الدول الغربية
فماذا يعني مشروع الضمانات الأمنية الأوكرانية؟ وإلى أي درجة سيدفع ذلك نحو مزيد من التصعيد بين موسكو والغرب؟

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