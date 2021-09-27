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هل تجبر القوات الأمريكية على الانسحاب من سوريا؟

أخبار العالم العربي

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تركيا لن تبقى حيث لا يراد لها أن تبقى يقول رئيسها رجب طيب أردوغان في إشارة إلى شمال شرق سوريا ردا على سؤال حول نية بلاده أن تحل محل الولايات المتحدة لدى خروجها من سوريا والعراق تماما كما خرجت من أفغانستان حسب رغبة أنقرة على الأقل وبينما يقول أردوغان إن على واشنطن أن تحدد ما إذا كانت ستتحرك مع صديقتها في الناتو أو مع التنظيمات التي تصنفها إرهابية عادت دمشق لتتهم أنقرة بعدم الالتزام بمخرجات أستانا وسوتشي فيما يتعلق بإدلب ومواصلة دعم الإرهاب في المنطقة على حد تعبير وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

فما حدود تقاطع المصالح الأمريكية التركية في الشمال السوري؟ وكيف سيؤثر على العلاقات بين الحليفتين في الناتو؟

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