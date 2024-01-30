هل تجبر أي صفقة تبادل للأسرى إسرائيل على وقف حربها على غزة؟

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة تسلمت مقترح الهدنة الذي تم تداوله باجتماع باريس وتدرسه لتقديم الرد عليه..

مؤكدا انفتاح حماس على كل الأفكار التي من شأنها إنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة..

وشدد هنية على أن حماس تشترط وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة للاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.. وأضاف هنية أن الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة لمناقشة اتفاق الإطار المقترح في اجتماع باريس.. من جانبه قال الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة إن حركته لن تنخرط في أي تفاهمات لا تضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وانسحابَ القواتِ الإسرائيلية وإعادةَ الإعمار والتوصلَ إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني..

ونفت الحكومة الإسرائيلية التوصل الى اتفاق وقالت إن المقترح يتضمن شروطًا غير مقبولة لإسرائيل بينما هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإسقاطها إذا وافقت على صفقة سيئة .

وفي هذا السياق أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد أنه سيدعم صفقة تبادل ويمنح الحكومة شبكة أمان.

Your browser does not support audio tag.