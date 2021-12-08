هل تجاوز ماكرون جروح "الذاكرة" مع الجزائر؟

بعد توتر كبير أكدت الجزائر أنها لن تبادر لتخفيفه مع باريس، حل وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان في زيارة للجزائر قال إنه نقل خلالها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبة فرنسا في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين الطرفين، بعد أن أكدت الجزائر في أكثر من مناسبة رفضها لتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واعتبرتها إساءة لتاريخها وتدخلا في شؤونها دفعتها إلى سحب سفيرها من باريس

هل تراجعت فرنسا عن منطق المستعمر القديم كما تصفه الجزائر؟ وما أفق تجاوز التوتر في العلاقات بين البلدين؟