هل تتنازل مصر لإثيوبيا عن 86% من النيل؟

ما الذي تراهن عليه إثيوبيا في إصرارها على خططها رغم الرفض السوداني والمصري ؟

في وقت اعتبرت الخرطوم خطط أديس أبابا لملء سد النهضة تهديدا لحياة الملايين من السودانيين عادت اثيوبيا لتؤكد أن لا أحد سيحرمها من نصيبها البالغ ستة وثمانين في المئة من نهر النيل ، وأمام استمرار التوتر بين السودان ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر يبدأ العد التنازلي للموعد الذي حددته أديس أبابا للملء الثاني بعد أقل من ثلاثة أشهر وسط مطالب وعروض لوساطات دولية بدت هي كذلك غير مرضية للدول الثلاث.



فما الذي تراهن عليه إثيوبيا في إصرارها على خططها رغم الرفض السوداني والمصري ؟ وهل ينجح المقترح السوداني بتوسيع المفاوضات في إيجاد حل يرضي كل الأطراف أم أن الفترة المقبلة ستحمل مزيدا من التصعيد ؟