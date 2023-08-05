هل تتدخل فرنسا وإيكواس عسكريا في النيجر لإنهاء الانقلاب؟

مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها دول مجموعة إيكواس للتدخل عسكريا في النجير لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم،

أعلنت الخارجية الفرنسية دعمها الحازم لجهود إيكواس لإحباط الانقلاب في النجير مؤكدة أن على المجلس العسكري في نيامي أخذ تهديد المجموعة بالتدخل على محمل الجد.

ورغم رفض بعض بلدان مجموعة إيكواس المشاركة في أي تدخل عسكري بالنيجر أكد مفوضُ الشؤون السياسية والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى، أن مسؤولي الدفاع في المنظمة وضعوا خطة لتدخلٍ محتمَلٍ في النيجر مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبة المنظمة في نجاح حل الأزمة دبلوماسيًا.

فهل تقدم مجموعة إيكواس على تحرك عسكري ضد المجلس العسكري في النيجر؟ وهل سيشمل الدعم الفرنسي لهذه الخطوة تحريك قواتها على الأرض؟

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