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كيم جونغ أون: هدف كوريا الشمالية هو امتلاك أقوى قوة إستراتيجية في العالم
نيوزميكر

هل تتخلى واشنطن عن الأكراد شمالي سوريا؟

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

مونديال قطر

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