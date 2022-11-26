هل تتخلى واشنطن عن الأكراد شمالي سوريا؟

تاريخ النشر:26.11.2022 | 21:26 GMT |
آخر تحديث:26.11.2022 | 22:22 GMT | أخبار العالم
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.
أضيء ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن بألوان قوس قزح قبل مباراة "الأسود الثلاثة" ضد الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في مونديال قطر دعما لمجتمع المثليين.
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة البلاد تعد إصلاحات قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
يحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.
أعربت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، عن غضبها وخيبة الأمل بسبب الأداء الضعيف للمنتخب القطري، وخروجه مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
اختلطت أوراق المجموعة الثالثة في مونديال قطر، بعد فوز بولندا على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية اليوم السبت.
أعلنت الحكومة القطرية، مراجعة استثماراتها في لندن بعد حظر هيئة نقل المدينة، الإعلانات الخاصة بها على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق، في العاصمة البريطانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض كوفيد، وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، دولة قطر إلى "مواصلة" التغييرات التي اعتبر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، شاهد عليها.
في حادثة ليست الأولى من نوعها خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى من إقناع مواطن تركي بالتراجع عن محاولة الانتحار وإنهاء حياته.
أثار نجم خط وسط منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ويستون ماكيني، غضب المشجعين خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا، أمس الجمعة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال قطر.
أثار مشهد يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه، أثناء مباراة منتخب بلاده ضد غانا في مونديال قطر، الكثير من الجدل.
قال خبير اقتصادي روسي يعمل في مؤسسة متخصصة بالاستثمارات، إن أزمة العملة تواجهها عادة البلدان النامية، مضيفا أن الوضع في هذا المجال تغير في السنوات الأخيرة.
سخرت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، من تصريحات مواطنها اللاعب حسن الهيدوس، بعد خروج المنتخب القطري مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أحرج المهاجم الإكوادوري، إينير فالنسيا، الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بأهدافه في بطولة كأس العالم "قطر 2022".
رغم أن الكشف عن المتسللين ونشاطهم على الهاتف الجوال أمر ليس سهلا، خاصة أن من يخترق الهاتف من مصلحته أن يبقى مختبئا ليواصل تجسسه، إلا أنه توجد طرق للكشف عنهم وتجنبهم.
كشفت مصادر لـRT عن تطورات القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة من سلطات الجمارك، بعد الكشف عن حيازتها مواد مخدرة خلال قدومها من أمريكا.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، فيديوهات تظهر معدات عسكرية تحمل أعلام أوكرانيا، ترافقها سيارات شرطة المرور في الشوارع وسط مدينة تفير الروسية.
توفي اليوم بشكل مفاجئ وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، ولم يحدد سبب الوفاة حتى اللحظة.
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، شارك في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأمريكي.
أصدرت الجمارك المصرية اليوم الجمعة بيانا كشفت فيه تفاصيل القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة، لحيازتها مواد مخدرة.
ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا فضائية تظهر أوكرانيا غارقة في ظلام دامس.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحول من اللغة الروسية إلى الألمانية في آخر مكالمة هاتفية له في سبتمبر.
تعرض المنتخب التونسي الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، للهزيمة أمام المنتخب الأسترالي 0-1، السبت على استاد الجنوب وذلك في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال قطر.
ذكرت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصادر، أن "حركة "طالبان" حققت الملايين من المونديال من خلال توفير معدات البناء لتشييد الملاعب في قطر".
أوصى الأخصائي الروسي الطبيب، ميخائيل ليبيديف، بإضافة إلى النظام الغذائي الخضار الورقية التي تساعد في تحسين الذاكرة، بما في ذلك الأغذية التي تحتوي على أوميغا 3 وأحماض دهنية أساسية.
كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، هدد بفرض عقوبات على اللاعبين الذين يرتدون شارة قوس القزح "حب واحد" الداعمة للمثليين في مباريات مونديال قطر.
أثار ظهور وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، وهي ترتدي شارة "حب واحد" لدعم المثليين خلال حضورها مباراة منتخب بلادها أمام اليابان، غضب المشجعين العرب على مواقع التواصل.
يمكن أن تكون نباتات القنب هي اللاعب المفقود في كفاح الإنسان ضد تغير المناخ، حيث يمكن للقنب أن يمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أكثر من ضعف امتصاص الأشجار له.
يشهد اليوم السابع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
نشرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني تغريدة حول ما وصفتها بـ"النظرة الدونية" للمجتمع العربي، وذلك في ضوء استمرار الضجة حول ملف حقوق المثليين ومجتمع "+LGBTQ" خلال بطولة كأس العالم 2022.
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أوهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالانتصار واستعادة جميع الأراضي التي حررتها روسيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، ستبوء بالفشل.
فضل مقاتل جريح من شركة "فاغنر" أن يموت طوعيا بـ "رصاصة رحمة" على أن يقع أسيرا في يد القوات الأوكرانية.
أكدت السفارة الروسية لدى أوتاوا، أن السلطات الكندية تخلط بين مفهومي الميول الجنسية الفردية وحقوق الإنسان، وتحاول تشويه صورة روسيا، لتبنيها قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في العملية العسكرية شمالي العراق، إلى ثلاثة قتلى بعد مصرع أحد المصابين متأثرا بجراحه.
كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن صورة فضائية توضح تطورات جديدة بسد النهضة الإثيوبي والتوربينات الخاصة به.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لمروحيات "Mi-35" الهجومية، خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
قال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، خلال تحليله مباراة السعودية وبولندا على شبكة "بي إن سبورتس"، إن منتخب "الأخضر" افتقد للحظ ما تسبب في خسارته.
اندلع حريق بالقرب من قرية مشجعي كأس العالم 2022 المقام على الأراضي القطرية.
وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأزياء التي عليها رموز صليبية والتي يرتديها مشجعو إنجلترا بأنها "مسيئة"، وذلك بعد أن تم إبعاد بعض المشجعين عن الملاعب في قطر.
أعرب الرئيس الشيشاني عن امتنانه وشكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاهتمامه بأمهات المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وعن شكره للسيدة الشيشانية التي حضرت الاجتماع.
أبدى المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية هيرفي رينارد، حسرته وأسفه على الفرص المهدورة بعد خسارة "الأخضر" أمام بولندا 0-2 اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.
مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لمونديال قطر، فكيف إذن سيتم تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال تساوى منتخبان أو أكثر في نفس المجموعة بعدد النقاط.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مؤتمر صحفي للمنتخب السعودي، والرد على تقارير بأن كل لاعب سعودي حصل على سيارة فاخرة من طراز "رولز رويز" بعد فوز "الأخضر" على الأرجنتين.
أثار حكم الساحة الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو، الجدل بقراراته أثناء إدارته لمباراة المنتخب السعودي أمام البولندي، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال 2022.
انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعددية الجنسية لدى المجتمعات الغربية، مشيرا الى أنهم لا يعرفون حتى ما هي "الأم"، إنهم يعتبروها "الوالد رقم 1 أو رقم 2".
رصدت عدسات الكاميرات تفاعل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع ركلة الجزاء الضائعة للمنتخب السعودي في مباراته أمام نظيره البولندي (0-2) اليوم السبت، ضمن مونديال قطر 2022.
ودع المنتخب القطري نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تعادل المنتخبين الهولندي والإكوادوري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
أعلن نجم الكرة المصري أحمد حسن، إقالة مسؤول في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بعد اتهامه بفضيحة جنسية مع سيدة عشرينية.
أصدرت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية تقريرا مؤقتا يقول إن جائحة (كوفيد 19) ناجمة على الأرجح نتيجة حادث متعلق بدراسة بحثية في المختبر.
تحدثت قناة مكسيكية مع أحد المشجعين السعوديين الذي ظهر بخفة ظل شديدة للحديث عن مواجهة المكسيك مع الأرجنتين، ووجه رسالة برغبته في الإطاحة بميسي.
ألقت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي في مصر، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.
أفاد مراسلنا بمقتل 3 جنود من الجيش التركي وإصابة رابع، في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني، على قوة للجيش التركي في شمال العراق.
ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حوار لزوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يلينا زيلينسكايا، بأن استطلاع الرأي الذي أجرته BBC قد تم في قبو كما يبدو.
أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن انتقادات المسؤولين الأمريكيين لقانون حظر المثلية الجنسية في روسيا، يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية، وعدم الاحترام لخيارات وتقاليد شعبها.
فوتت السعودية فرصة حسم تأهلها لثمن نهائي مونديال قطر بسقوطها أمام بولندا بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
أعلن مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة "الأخضر" الأساسية التي ستواجه بولندا اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.
حملت الصحف القطرية الصادرة، السبت، المدرب الإسباني فيليكس سانشيس، مسؤولية الإقصاء المبكر لمنتخب "العنابي"، من دور المجموعات لمونديال 2022 الذي يستضيفه على أرضه للمرة الأولى.
واصل مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، الجدل حول بثه المباشر يوميا على منصة "تويتش"، وهذه المرة جرى الجدل بخصوص صديق ابنته ولاعب المنتخب الإسباني فيران توريس.
رصد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، المواقف المحرجة والمخجلة التي يتعرض لها الإعلاميون الإسرائيليين وفرق التصوير التلفزيونية الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة.
اعتبرت تقارير إعلامية أن اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ممثلي الشركات الأوروبية ورجال الأعمال كان بمثابة إشارة واضحة لواشنطن بأن أوروبا "عادت إلى رشدها" وستحمي مصالحها.
تغنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإنجازه التاريخي الذي حققه الخميس، في انتصار بلاده على غانا بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.
سخر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، من حكم مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ضمن مونديال قطر 2022.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريخوف إن الغالبية العظمى من سكان المدينة يتحدثون اللغة الروسية وسيستمر في مخاطبة سكان البلدة باللغة الروسية، على الرغم من الغرامة.
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.
أحدث المدرب لويس إنريكي، المولع بالتكنولوجيا، ثورة في مقاربة إسبانيا لمونديال قطر 2022.
قال ضابط الاستخبارات الأميركي المتقاعد فيليب جيرالدي إن سلوك فلاديمير زيلينسكي بعد سقوط صاروخ على أراضي بولندا يشير لرغبته في دفع الناتو وروسيا نحو المواجهة.
أفادت صحيفة "إنديا توداي" نقلا عن مصادر بأن قطر لم توجه دعوة رسمية للداعية الإسلامي الهندي الأصل، ذاكر نايك، لحضور افتتاح مونديال كأس العالم 2022 أو المشاركة في فعالياته.
أعلنت الساعة السكانية في مصر، اليوم السبت، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما.
تعرضت منصة البث التدفقي "تود" الرسمية لكأس العالم لحجب جزئي بمعظم أرجاء السعودية، وفق ما أفاد به مشتركون لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، قالوا إنهم لم يتلقوا تفسيرا للعطل المفاجئ.
نشرت بوليتيكو أن مئات الطائرات المسيرة صينية الصنع باتت تشاهد بكثافة خلال الأشهر الأخيرة، وهي تحلق في مناطق حظر الطيران بواشنطن.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه، عن السيناريوهات المتوقعة لتطور الصراع في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه فورسوف، في "زافترا"، حول هدف العولميين المتطرفين الذي تفشله روسيا في أوكرانيا.
انتشر مقطع فيديو للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، وهو يحفز لاعبيه بحماس في فترة الاستراحة ما بين شوطي المباراة ضد الأرجنتين، في مستهل مشوارهما بمونديال قطر.
عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، عن فرحته بفوز منتخب إيران على نظيره الويلزي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كشف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح عن وعده لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بأن تستضيف الدوحة دورة الألعاب الأولمبية، بعد النجاح الكبير في تنظيم كأس العالم.
كشفت الفنانة هند عاكف في لقاء لها ببرنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب، تفاصيل أزمتها في حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
أكدت موسكو أن تصنيف البرلمان الأوروبي لروسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب"، جزء من الحملة الإعلامية والسياسية التي ينفذها الغرب ضدها، ولا تمت بصلة للحرب ضد الإرهاب الدولي.
تنطلق غدا الأحد منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر، مستضيف البطولة، بنظيره الاكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" تعرض قاعدة القوات الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة في سوريا لقصف صاروخي.
يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" في كرة القدم، متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتم التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على ادعاء بولندا عدم عثورها على شظايا الصاروخ الثاني، قائلة بسخرية: "قد يعلن الناتو لاحقا عن اختفاء زيلينسكي من أوكرانيا أيضا".
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن هدف بلاده هو امتلاك أقوى قوة إستراتيجية في العالم، وفق ما نقلت شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) عن وكالة الأنباء المركزية الكورية.
تأهل المنتخب الفرنسي مبكرا إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على نظيره الدنماركي (2-1) في المباراة التي جمعهتما اليوم السبت، في الجولة الثانية.
تصادم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني مع أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ويلز، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر إن عشرات مدافع الهاوتزر الغربية التي قدمت لأوكرانيا سحبت من المعارك لإصلاحها بسبب الأعطال.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن واقعة طرد مصر لـ 11 طيارا إسرائيليا وصلوا البلاد أمس الأربعاء وتم منعهم من دخول مصر.
أكد المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، أن لاعبيه جاءوا إلى بطولة كاس العالم "قطر 2022" من أجل التأهل.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا" رأي خبير حول تأثير ظروف الشتاء في فاعلية أسلحة الناتو في أوكرانيا.
خرج المنتخب الأمريكي بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره الإنجليزي، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أحد الأندية المشاركة في مونديال الأندية العام المقبل 2023 تدرس الدخول في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بأن الحكومة الألمانية وافقت على مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار الطاقة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري إنه فى ضوء ما تردد من شائعات بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، نفت وزارة التموين تلك الأنباء.
ستكون مباراة الغد بين السعودية وبولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر، هي الأولى من نوعها بين المنتخبين على المستوى الرسمي.
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