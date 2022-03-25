هل تتخلى أوروبا عن غاز روسيا بعد خطة بايدن؟

في محاولة لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بـ15 مليار متر مكعب إضافي

من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بموجب خطة مشتركة تسعى لتحقيق هذا الهدف، مع تسريع التقدم نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة.

من جانبه شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين ينطلق من تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين إلى شركة غازبروم حول استلام قيمة الغاز بالعملة الروسية، مضيفًا أن هناك تعليمات صدرت إلى غازبروم من الرئيس الروسي لقبول المدفوعات بالروبل.

فما ملامح الخطة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي؟ وما فرص نجاحها في التخلي عن الغاز الروسي؟

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