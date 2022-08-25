هل تتحول سوريا ساحة لمواجهة إيرانية أمريكية؟

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريفِ دير الزور شرقي سوريا..

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن ثلاثةً من الجنود أصيبوا إصاباتٍ طفيفة جراء القصف المذكور وأن القوات الأمريكية ردت على الهجوم ودمرت ثلاث سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ كما قتلت حسب تقييماتها الأولية مسلحين أوثلاثة، يشتبه بأنهم مدعومون من إيران في سوريا حسب وصف القيادة المركزية الامريكية..

فهل تتجه الأوضاع الى مزيد من التصعيد خاصة مع اقتراب التفاهم على الاتفاق النووي، ودور اسرائيلي بات حاضرا في الميدان؟

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