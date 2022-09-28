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هل تتحمل واشنطن مسؤولية تخريب السيل الشمالي؟

أخبار العالم

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فيما يستمر تأكيد المسؤولين في السويد والدنمارك على أن تسرب الغاز في خطوط السيل الشمالي ناتج عن عمل تخريبي مقصود،

شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على رغبة روسيا بالمشاركة في عمليات التحقيق بالحادث مستغربا ما وصفه بنشوة بعض المسؤولين البولنديين وشكرهم للولايات المتحدة بعد الحادث، بيسكوف أشار في هذا الصدد إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن وعد فيها بالتخلص من السيل الشمالي، من جانبها دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث الاستفزازات المتعلقة بخطوط السيل الشمالي.
فمن المستفيد من تخريب خط السيل الشمالي؟ وما مدى استعداد الغرب للتعاون مع روسيا في كشف حقيقة الحادث؟

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