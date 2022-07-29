هل تتجاوز صواريخ واشنطن الخطوط الحمر لروسيا؟

خيط رفيع جداً بين السلوك الأميركي ضد روسيا، واحتمال اتساع رقعة الصراع إن استخدَم النظامُ النازي في كييف أسلحة الناتو أو أسلحة أمريكية لقصف الأراضي الروسية.

وقت قصير بين التحذير هذا، والاتصال بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي، فما الذي يعنيه الاتصال، على ضوء تحذير موسكو من رد أكثر صرامة واحتمال اتساع رقعة الصراع. وهنا تكمن خطورة التحذير، الذي جاء توازيا مع استخدام نظام كييف صواريخ أميركية في قصف سجنٍ يضم أسرى كتبية آزوف النازية المتطرفة في دونيتسك، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم. فما طبيعة التصريحات الصادرة عن نائب وزير الخارجية الروسية؟ وماذا ستفعل موسكو على ضوء وصول هذه الأسلحة إلى أيدي نازيي كييف؟ ومن الذي عليه أن يقرأ الرسالة الروسية جيداً؟ وماذا لو أقدم النازيون على قصف الأراضي الروسية بأسلحة أميركية؟