هل تؤجج واشنطن حرب الغاز بين قطر وروسيا؟
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الامين العام المساعد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) سابقا رمزي سلمان وحرب الغاز في ضوء المواجهة القائمة بين روسيا وحلف الناتو.
الامين العام المساعد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) سابقا رمزي سلمان وحرب الغاز في ضوء المواجهة القائمة بين روسيا وحلف الناتو.
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