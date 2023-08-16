هل بدأ الناتو يعترف بوقائع الميدان بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد؟

في موقف يعكس تخبط سياسات حلف الناتو إزاء الأزمة الأوكرانية، خرج مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو ستيان جنسن بمقترح لوقف القتال وضم أوكرانيا إلى الحلف

مقابل تنازلها وفق تعبيره عن جزء من أراضيها لروسيا، قبل أن يتراجع عن تصريحه مقرا بخطئه دون تفسير.

وفي تعقيبه على مقترح المسؤول في حلف الناتو اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه من أجل دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو سيتوجب على سلطات البلاد التخلي عن كييف ونقل العاصمة إلى مدينة لفوف.

يأتي ذلك بالتزامن مع ورود المزيد من التقارير الغربية المقرة بسوء تقدير رعاة كييف لقدرة قواتها على تحقيق معجزة وإحداث خرق على الميدان خلال الهجوم المضاد.

فهل يعكس مقترح جنسن توجها داخل حلف الناتو؟ وهل يعتبر إقرارا غربيا باستحالة التعاطي مع تصور كييف للسلام؟

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