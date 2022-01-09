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هل بدأ العد العكسي للتوصل لاتفاق نووي بين إيران والدول الكبرى؟

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اعتبر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان مقترحات واشنطن عبر رسائلها غير الرسمية  مؤشرا على واقعية الوفد الأمريكي مشيرا إلى أن المفاوضات في فيينا تقترب من التوصل لاتفاق جيد.  

في المقابل نفى مصدر مقرب من الوفد الإيراني صحة أنباء عن توصل المحادثات إلى تفاهم حول اتفاق مؤقت لمدة عامين لاختبار النوايا وبناء الثقة.

يأتي ذلك في ظل استمرار التقييم الإيجابي من الوفد الإيراني لسير المحادثات حيث أكد كبير المفاوضين تقلص القضايا الخلافية واعتبر ذلك بداية العد العكسي للتوصل لاتفاق نهائي.

من جهته أشار المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف إلى عقد لقاء جمع رؤساء وفود مجموعة 1+4 بالمبعوث الأميركي روبرت مالي، ناقش ملف الضمانات المطلوبة من طهران، اعتبر الأمر مسألة صعبة.

بالتفاصيل نبحث خلفيات الأجواء الايجابية في محادثات فيينا وفرص تحولها إلى اتفاق؟

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