هل بدأ العد التنازلي نحو انهيار النظام المالي الغربي؟

تاريخ النشر:16.03.2023 | 19:34 GMT | أخبار العالم
الخبير الاقتصادي د. عارف دليلة عن آثار انهيار بعض البنوك الأمريكية والأوروبية.
كشفت مصادر لـRT أن الكويت أنهت عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة.
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن "الأمل بأن ألا تصبح مصر تونس الجديدة، من ناحية مسألة الهجرة.
انتقد تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، ازدواجية المعايير عند الغرب فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، مثيرا بذلك تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
نزل مشاة البحرية الأمريكية من السماء على قرية "ماي لاي" وحين لم يجدوا أي مقاتلين أمامهم، فتحوا نيرانهم على النساء والأطفال والمسنين وقتلوا 504 أشخاص.
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها نرفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديدا لإثيوبيا بشأن سد النهضة.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ على نشر نظام الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، بتطوير صواريخ فرط صوتية لا يمكن اعتراضها.
اقترح الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، فكرة عبر قناة السويس لسداد مبلغ 80 مليار دولار (أصل وفوائد) والمستحقة على مصر حتى نهاية 2027.
أفاد مسؤول سعودي بأن الزعيم الصيني شي جين بينغ، عرض على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية العام الماضي التوسط للمصالحة بين المملكة وإيران، ما أدّى لاتفاق إنهاء القطيعة.
ذكرت شبكة CNN الأمريكية أنه بعد إلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ديسمبر 2003، بدأت المخابرات التحقيق معه، واختارت عميلا من أصل لبناني لهذه المهمة.
أصدرت وزارة النقل المصرية، بيانا للرد على المزاعم التي وردت عبر أحد الفيديوهات حول "إزالة أحد الكباري حديثة الإنشاء بمدينة العلمين الجديدة" (كوبري دائري العلمين ).
أجرت قناة RT لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة زيارته إلى موسكو تحدث فيه عن ملفات داخلية وخارجية ومواقف دمشق من قضايا المنطقة وفيما يلي أبرز تصريحاته.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو من الطائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper"، التي سقطت فوق البحر الأسود. ويظهر التسجيل عدم وقوع اصطدام مع المقاتلة الروسية.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".
رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتغريدة موجزة على حادثة الطائرة بدون طيار التابعة للقوات الجوية الأمريكية "MQ-9 Reaper" في البحر الأسود.
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن "تهزم" روسيا، لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
صدم رونالدو جونيور، نجل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحد أصدقائه.
حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، من أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا منفتحة على التعاون الثنائي مع الدول العربية، كما أنها لا ترى العودة إلى جامعة الدول العربية غاية في ذاتها أو أكثر أهمية من العلاقات الثنائية.
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن أهالي مركز قطور بمحافظة الغربية عثروا على 25 حمارا مسلوخة.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا سكوت ميللر بشأن عواقب "الحياد".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
نقلت قناة ZDF عن مصدر بقيادة البحرية الألمانية أن سفينة حربية ألمانية توقفت في "مهمة سرية روتينية" بمنطقة تفجير "السيل الشمالي"، قبل أيام من العمل التخريبي الذي تعرض له.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.
كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية، عن تخطي سعر كيلو اللحم البلدي 300 جنيه في مصر لأول مرة في التاريخ.
نصح المحارب القديم في الجيش الأمريكي، نوكتيس درايفن، رفاقه بعدم الانجرار إلى النزاع الأوكراني إلى جانب قوات كييف.
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الدولار هو نقطة ضعف الولايات المتحدة، إذ مع انحسار العملة الأمريكية تفقد واشنطن مركزها المهين في العالم.
انتقد نائب رئيس تحرير دار أخبار اليوم، محمد مخلوف، ما يتم تداوله من قبل اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان، حول ظهور ابنة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعقد ألماس.
في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما سحلت جرافة عسكرية إسرائيلية الناشطة الأمريكية راشيل كوري، حين وقفت أمامها في محاولة لمنعها من هدم بيت فلسطيني في مدينة رفح بقطاع غزة.
انخفضت قيمة اليورو في الأسوق بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، بعد أن انهار سهم "كريدي سويس" في البورصات وسط مخاوف من تكرار سيناريو إفلاس "سيليكون فالي بنك" في أوروبا.
حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة "لتردّي" الاتصالات بين موسكو وواشنطن.
علق الرئيس السوري بشار الأسد، على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن تواجد الجيش التركي في سوريا ليس احتلالا، متسائلا: "إن لم يكن ذلك احتلالا فماذا يكون ..هل يكون استضافة؟".
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الوجود العسكري الروسي ودوره في توازن القوى في العالم.
حث رئيس "البنتاغون"، لويد أوستن، القوات الجوية الفضائية الروسية على ما أسماه "التحليق بأمان ومهنية" بعد حادث سقوط الطائرة الأمريكية المسيرة في البحر الأسود.
لا تخلو رحلات المستكشفين العظام في القرنين 15 و16 من جوانب مظلمة، إلا أن ما جرى على يد المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما، فاق في دمويته كل الحدود.
كتبت صحيفة "Daily Mail" أن نزاعا عسكريا عالميا قد يحدث بسبب غياب قنوات اتصال بين الدول الكبرى أثناء حالة الطوارئ الخطيرة.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول رفيع في البنتاغون بأن الطائرة الأمريكية المسيّرة التي سقطت في البحر الأسود اليوم، لم تكن تحمل أي أسلحة.
تشير دراسات مختلفة إلى أنه يمكن إدارة مرض السكري عن طريق النظام الغذائي الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.
وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسنال الإيطالية، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من جديد على توقعات العالم الهولندي، الذي حذر من وقوع زلزال قوي جديد يضرب العالم خلال الأيام القادمة.
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن روسيا ربما لم تتعمّد إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود أمس الثلاثاء.
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حول الانقسامات في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغم مرور 20 عاما على سقوط نظامه.
تعتزم واشنطن تزويد كييف بطائرات MQ-9 Reaper المسيّرة باهظة الثمن، فيما يؤكد الخبراء أنها ستصبح "لقمة سائغة" للدفاعات الجوية والمقاتلات الروسية.
قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أوكرانيا على وشك مواجهة أحداث عسكرية خطيرة ليست لصالح كييف.
نشرت وزارة النقل المصرية فيديو خاصا بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
قال الصحفي سيمور هيرش، إن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا، إذا ظهرت احتمالات واضحة لهزيمة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
أوقفت البورصات الأوروبية اليوم الأربعاء التداول ببعض أسهم البنوك، ومنها "كريدي سويس" بعد تراجعها مع تصاعد المخاوف بشأن تكرار سيناريو إفلاس "سيليكون فالي بنك" في أوروبا.
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال صعبا، في الوقت ذاته تحشد القوات الأوكرانية قواتها في مدينة تشاسوف يار القريبة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
انتقد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع قناة "RT" الدول الغربية، ووصف سياستها بالمنافقة، وأضاف أنها مبنية على الكذب لمحاولة إظهار الوجه الإنساني المزيف.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر من "حزب الله" اللبناني يضايقون السكان في شمال إسرائيل من خلال توجيه أضواء ليزر باتجاه المنازل ومراكز الجيش.
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن العسكريين الأمريكيين أزالوا عن بعد البرمجيات الحساسة من الطائرة المسيرة الأمريكية قبل أن سقطت في البحر الأسود، لمنع روسيا من الحصول على أسرارها.
أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كتأكيد على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
كشف جورج بيرو، عميل الـFBI الذي حقق مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن الأخير كان يحتقر زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
كشفت صورة نشرها الخبير المصري المتخصص في شؤون المياه والجيولوجيا عباس شراقي، عن انخفاض مخزون المياه في سد النهضة الإثيوبي.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تقترب من معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل ما بين 9 إلى 10 % من حصة مصر من المياه التي تأتي من نهر النيل سنويًا.
أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، قائمة اللاعبين لخوض مباراتين ضد كل من هولندا وإيرلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.
جدد ريال مدريد الإسباني فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي (1-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مسألة رفع الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 التي سقطت في البحر الأسود من اختصاص الجيش الروسي.
أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض تفاصيل عملية تفجير العبوة الناسفة في بلدة مجيدو، التي جرت يوم الإثنين الماضي وأدت إلى إصابة إسرائيلي، وقالت إنها "تشتبه" بدور لحزب الله اللبناني فيها.
علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
كشفت النجمة الأمريكية باريس هيلتون أنها "تظاهرت" بالتصويت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها في الواقع لم تدل بصوتها له.
كتب رومان تيوكافين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خطر تحويل مساحات شاسعة على الأرض إلى مناطق غير صالحة للعيش.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن بلاده اتفقت مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها ستطالب بردود فورية على المستوى الأوروبي، لدعم دول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية، وفق تعبيرها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بمبادرة أمريكية، بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي اليوم، سقوط المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المشاركين في منطقة العمليات الخاصة إلى جانب الجيش الروسي، هم متطوعون وليسوا من قبل الحكومة السورية.
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الانسحاب المحتمل للقوات الأوكرانية من أرتيوموفسك (باخموت)، لن يعني هزيمة كييف.
نشرت جريدة "واشنطن بوست" مقالا بشأن الانقسام داخل الحزب الجمهوري الأمريكي حول المساعدات لأوكرانيا.
غادر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، الرياض، عائدا إلى بلاده، عقب تلقيه نبأ تعرض نجله وعائلته لحادث سير مروع.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك".
رد نادي مانشستر يونايتد سريعا على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول زيارة نجمة هوليوود الأمريكية جوليا روبرتس، لملعب "أولد ترافورد".
التقى وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في الرياض، مؤكدين التزام بلديهما بالتعاون في إطار منظمة "أوبك +".
قال موقع "بوليتيكو" إن الجيش الأمريكي ينقل معداته إلى ساحة المعركة ويدرب القوات الأوكرانية بوتيرة سريعة، قبل هجوم كبير ضد روسيا متوقع بحلول أواخر الربيع.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتبطة بشروط أساسية و"إذا استوفيت فلا موعد محددا للقاء أردوغان.. قد يكون اليوم أو غدا".
أعلنت جمارك مطار القاهرة إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات والممنوعات بطرق غير تقليدية.
أقدم مسلحون على السطو على محل للصرافة في بلدة الحازمية اللبنانية، وتمكنوا من الفرار وبحوزتهم الأموال.
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر لم تعجب الأعداء ودفعتهم للتهجم عليها وعلى مؤسساتها، ومحاولة الإضرار بسمعتها.
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها بقوة للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال.
رفضت وزير الرياضة الكندية، باسكال سانت أونج، الإجابة على سؤال لماذا لا يُمنع الرياضيون الإسرائيليون من المنافسات الرياضية ، بينما يمنع الروس والبيلاروس.
نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صورة ساخرة عن مستقبل المشاهد والأفلام الإباحية بوجود الذكاء الاصطناعي، بعد أن غزت الإباحية العديد من الوسائل الإعلامية.
أكد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن أي "استخدام للأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ سيعني نهاية نظامها المعزول"، وأن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بردع العدوان".
قال مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، إن وحدات الجيش الروسي فرضت سيطرتها على المركز السكني زالزنيانسكويه وتوسع تطويقها لمدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة تركز على تعظيم المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد باقتحام جميع الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج.
أفادت قناة NTV التركية بأن اجتماع وفود روسيا وتركيا وإيران وسوريا بشأن التسوية السورية المقرر عقده اليوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية.
نجحت قوات الأمن المصرية خلال 48 ساعة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تعليقه على إمكانية فتح البوسفور أمام البحرية الأمريكية للبحث عن الطائرة المسيرة التي سقطت أمس في البحر الأسود، أن أنقرة تؤيد الحل السلمي.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بحدوث هزات أرضية قوية في مناطق إقليم كردستان العراق.
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إن الجزائر شريك مجرب وأمين يمكن الاعتماد عليه وروسيا منفتحة على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية وسيجري تدعيمها عبر معاهدة شراكة.
أسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات الدور السادس عشر للموسم (2022-2023) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.
قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، الخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا يجعل من الممكن درء التهديدات المتزايدة باستمرار من الناتو.
كتبت صحيفة "Politico" أن الولايات المتحدة تصر على أنه يجب على القوات الأوكرانية أن تطلق النار بشكل أكثر دقة، وذلك من أجل إنقاذ قذائف المدفعية، وخاصة في مدينة أرتيموفسك.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تجاهل واشنطن منطقة الحظر الجوي التي أعلنتها روسيا فوق البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، محاولة للتصعيد.
أسدل الستار على منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوز ريال مدريد ونابولي على ليفربول وآينتراخت فرانكفورت.
تمكن رجل أعمال جزائري من سحب 10 ملايين دينار من حسابه المصرفي المحجوز، وهو في زنزانته في السجن.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء شتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خاصة في جنين.
نفى مصدر في مصرف لبنان نفيا قاطعا ما تم تداوله عن أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قدم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على إعلان، تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب.
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