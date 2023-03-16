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هل بدأ العد التنازلي نحو انهيار النظام المالي الغربي؟

أخبار العالم

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الخبير الاقتصادي د. عارف دليلة عن آثار انهيار بعض البنوك الأمريكية والأوروبية.

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