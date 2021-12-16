 
مباشر
قصارى القول

هل بدأ العد التنازلي لتوجه بلدان الخليج العربية نحو الحلف الصيني الروسي؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz3n

أستاذ العلوم السياسية عبد الله الشايجي، وتوجهات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الانسحاب الأميركي من المنطقة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا