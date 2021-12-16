هل بدأ العد التنازلي لتوجه بلدان الخليج العربية نحو الحلف الصيني الروسي؟
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أستاذ العلوم السياسية عبد الله الشايجي، وتوجهات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الانسحاب الأميركي من المنطقة.
أستاذ العلوم السياسية عبد الله الشايجي، وتوجهات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الانسحاب الأميركي من المنطقة.
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