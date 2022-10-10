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هل بدأت مخزونات أسلحة الغرب لكييف بالنفاد؟

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في خضم مواجهة تقول موسكو إن الغرب أراد لها أن تكون حرب استنزاف،

وبالتزامن مع تجديد الحلفاء الغربيين لأوكرانيا تمسكهم بدعمها لأطول فترة ممكنة، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ تراجع مخزونات الأسلحة لدى الدول الأوروبية وصعوبة تزويد السلطات الأوكرانية بما تحتاجه من أسلحة بالسرعة المطلوبة.
بهذا السياق أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن سلطات كييف تخشى توقف المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بعد الانتخابات البرلمانية الأمريكية المقبلة.
يأتي ذلك فيما يستمر تفاعل المقترح التركي لاستضافة محادثات روسية غربية، حيث أكدت الخارجية الفرنسية أن ذلك لن يحدث إلا وفق الشروط الأوكرانية..

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