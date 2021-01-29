هل بدأت حرب لقاحات كورونا في أوروبا؟

كشف معهد بول إرليخ الالماني عن اتصالات مع الجانب الروسي بشأن مسألة التسجيل المحتمل للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي..

بينما أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر عن استعداده لتوريد نحو مئة مليون جرعة من اللقاح لأوروبا في الربع الثاني من العالم الجاري في حال موافقة وكالة الدواء الأوروبية... يأتي ذلك وسط خلافات أوروبية بريطانية حول توريدات اللقاح ونقص كبير في الكميات المتوفرة.. وقرار أوروبي يمنع تصديره خارج الاتحا.

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