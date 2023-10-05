هل بدأت أوروبا بدفع ضريبة حرب واشنطن على روسيا في أوكرانيا؟

ما أن ظهرت مؤشرات عن تراجع واشنطن ولو لأيام عن تسعير الحرب في أوكرانيا حتى علت أصوات أوروبية تحذر وتتساءل عن مصير الصراع في أوكرانيا في حال تراجع الدعم العسكري لكييف.

رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أكد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تعويض أوكرانيا عن المساعدات التي أوقفتها واشنطن ليتزامن ذلك مع تحذيرات بريطانية أكد فيها وزير دفاعها أن بلاده قدمت كلَ ما يمكنها لأوكرانيا وعلى الدول الأخرى أن تفعل الشيء ذاَته لدعم "الوسيلة الرخيصة" وهنا أقتبس عن وزيرة الدفاع الهولندية.. بأن أوكرانيا وسيلة رخيصة لضمان توقف روسيا عن تهديد حلف الناتو كما قالت.

ما مصير الدعم لأوكرانيا وسط تململ وعجز وحتى مظاهرات شعبية ضد تسعير الحرب؟ ما هي الخيارات الأخرى أمام الدول الغربية في محاولة لهزيمة روسيا استراتيجيا كما هو معلن؟

وكيف سيؤثر ذلك على حظوظ الغرب وأوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات أيضا؟

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