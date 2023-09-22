هل بات التطبيع بين السعودية وإسرائيل أقرب من أي وقت مضى؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة مما سيسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا.

وأضاف أن السلام مع الدول العربية سيزيد من احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. وشدّد على أن الفلسطينيين لا يجب أن يتمتعوا بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية، وعليهم الإعتراف بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولته الخاصة.

مشددا على أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية سيخلق شرقا أوسطا جديدا، وأشار الى الممر الإقتصادي الذي ينطلق من الهند الى أوروبا و يربط المملكة بإسرائيل باعتباره إنجازا عظيما للسلم والرفاه في المنطقة.

ووكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح خلال حوار تلفزيوني أن بلاده تقترب يوما بعد يوم من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وتحدثت وسائل اعلام عن صفقة ترعاها الولايات المتحدة مازالت قيد النقاش.

فهل تنظم السعودية قريبا الى دول التطبيع؟

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