هل انحسرت الخلافات بين إيران والغرب في مفاوضات فيينا النووية؟
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تفاؤل دولي بتقليص دائرة الخلافات في مباحثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، وإعادة واشنطن إلى المسار الذي انسحبت منه في 2018 وضمان احترام طهران لالتزاماتها.
طهران تقول إن المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها الى عبارات وإدراجها في الوثيقة. ومفوض الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يكشف أن التشاؤم الذي كان يسود المشهد قبل عطلة السنة الجديدة تحول إلى تفاؤل
بالتفاصيل نبحث في هذه المؤشرات الإيجابية، والخلافات التي لا تزال عالقة وتلك التي جرى تجاوزها.
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