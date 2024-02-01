هل انتهى حل الدولتين عقب رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية؟

قبل عملية طوفان الأقصى وصلت ثقة بنيامين نتنياهو بنفسه حدَّ رفع خارطة إسرائيل أمام الأمم المتحدة، من دون أي أثر للأراضي الفلسطينية.

لم يجدْ يومها مانعاً من ذلك.. فهو ظن أن الظروف باتت مؤاتية للإعلان بهذا الشكل عن نهاية أيِّ احتمال لقيام دولة فلسطينية إلى الأبد. لكنْ من الواضح أن قانون الضغط والانفجار غاب تماماً عن ذهن نتنياهو وحلفائه المتطرفين حين زادوا الضغوط على الفلسطينيين لدرجة ولَّدت انفجار السابع من أكتوبر. الآن وبعد كل ما جرى لاحظت حليفة إسرائيل الأولى أنه يجبُ التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف. أعادت واشنطن نبش حل الدولتين، ليس حبًّا بالفلسطينيين، وإنما إدراكاً منها أن غياب أي أفق لإنصاف الفلسطينيين بعد 75 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل لواشنطن في المنطقة، وهي بغنى عنها.. وهي، أي واشنطن، تدرس اليوم الاعتراف مع لندن بالدولة الفلسطينية. فهل نفد صبر الإدارة الأميركية الديمقراطية من بنيامين نتنياهو؟ وما خيارات نتنياهو للتعاطي مع هذا التوجه الأميركي؟ هل يتراجع؟ أم يصمد حتى احتمال عودة حليفه دونالد ترامب؟

Your browser does not support audio tag.