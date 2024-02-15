هل الولايات المتحدة جادة بإقامة دولة فلسطينية رغم رفض إسرائيل؟

على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تنقل وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة والعديدَ من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل

بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية.

وبحسب ما تكشف صحيفة واشنطن بوست فإن الخطة المقترحة تشمل خطوات كإخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة الغربية وغزة، لكن الصحيفة تشير إلى أن هذه النقاط رفضتها تل أبيب في السابق ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، فيما تعول واشنطن على إمكانية إقناع إسرائيل بضمانات أمنية والتطبيع مع دول عربية مثل السعودية.

فكيف يمكن أن تتعاطى حكومة نتنياهو مع أي طرح دولي حول دولة فلسطينية في هذا التوقيت؟ وما قدرة واشنطن في الضغط على تل أبيب عبر هذا المسار؟

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