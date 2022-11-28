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نيوزميكر

هل الموساد الإسرائيلي موجود بالعراق؟

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة نيوزميكر الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي.

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