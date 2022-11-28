هل الموساد الإسرائيلي موجود بالعراق؟

تاريخ النشر:28.11.2022 | 17:42 GMT |
آخر تحديث:28.11.2022 | 17:51 GMT | أخبار العالم العربي
ضيف حلقة نيوزميكر الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي.
تصدرت إحدى مشجعات كرة القدم التي أطلق عليها لقب "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" عناوين الصحف بعد ارتدائها لباسا فاضحا في قطر، على الرغم من القوانين الصارمة في البلاد التي تمنع ذلك.
قامت إسرائيل لأول مرة بالترويج لمدينة إيلات الواقعة جنوب البلاد على البحر الأحمر كمقصد سياحي متميز أمام المغاربة لتكون بديلا لمدن شبه جزيرة سيناء السياحية في مصر.
أرسل 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
اتهم رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، حزب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالتلاعب السياسي بعد مزاعم عن سوء عمل نقاط التدفئة في العاصمة الأوكرانية.
أعلن رئيس المحكمة أمن الدولة في جزر القمر اليوم الاثنين، الحكم على رئيس البلاد السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، بالسجن مدى الحياة.
يبدو أن العادات الإفريقية المثيرة للجدل في البطولات الكبرى لا تتوقف، بعد الكشف عن استبعاد أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون من مواجهة صربيا في كأس العالم 2022.
رصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية استمرار تعرض المراسلين الإسرائيليين في العاصمة القطرية الدوحة لعدم ترحيب وتوبيخ من جانب الجماهير العربية.
يبدو أن أجندة مجتمع الـ LGBT فيما يتعلق بكأس العالم في قطر أعلى وأكبر في كثير من الأحيان من أحداث البطولة نفسها.
أكدت بلومبرغ أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا غير مفيد لواشنطن، مبينة أن تكاليفه في ازدياد، ولن تكون واشنطن قادرة على إيلاء الاهتمام للمناطق الأخرى، خصوصا مع نفاد مخزونات الذخيرة.
قال رئيس مجلس شيوخ حزب النور، يونس مخيون، إن "أي شيء يحكم عليه من منظور الإسلام والشرع، ونوضح أن لعب كرة القدم هو إهدار للوقت والعمر والسنين، وفيها قلب للموازين".
شهد أمس الأحد ختام الجولة الثانية للمنتخبات العربية بكأس العالم قطر 2022، وسط تألق عدد من اللاعبين العرب، ليبدأ السباق حول اختيار اللاعب الأفضل في مشوار العرب بالمونديال.
اعتقلت السلطات الإيرانية فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد تسجيلها مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ "النظام المجرم وقاتل الأطفال".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
عمت حالة من الفوضى أهم الشوارع الرئيسية في بروكسل بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.
احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على إزالة نظيره الأمريكي كلمة "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين.
أعلن أوسكار لافونتين، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن الصراع في أوكرانيا بدأ بعد حملة الاحتجاجات التي انطلقت في نوفمبر عام 2014 بكييف في "الميدان الأوروبي".
أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن إصابة الظهير الأيمن للأخضر، محمد البريك، خلال مواجهة بولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
احتفى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، بمشجع أثار تصرفه اهتماما واسعا خلال فوز بولندا أمام السعودية 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
يشهد اليوم التاسع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
حذف التلفزيون الصيني الرسمي، لقطات يظهر فيها مشجعون في مونديال قطر من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبا في الصين.
تعرض الصحفي الكندي إيف إنغلر، للطرد من مؤتمر إعادة بناء أوكرانيا، بعد سؤاله نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستا فريلاند، عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية بولاية مانيسا، أوميت تايداش، إلى منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رتبة "مارشال" بسبب نشاط الجيش التركي في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى.
رفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة بملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية.
تعمل مصر على مدار السنوات الأخيرة على تطوير وإحياء "تلال الفسطاط" لدورها المحوري في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا، وتحويل المنطقة إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي.
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الكاميرون وصربيا، بثلاثية لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
حذر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، من خطورة اختراق تطبيق "واتسآب" للمحادثات ، لما عليه من قاعدة بيانات ضخمة لمليارت الأشخاص حول العالم.
خرج منتخب كندا رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد هزيمته أمام كرواتيا (1-4) اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
أكد السفير محمد بوشهاب، نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد.
كشف الخبير السياسي فلاديمير بروتر، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة في أوكرانيا فاليري زالوجني، الذي يتماشى مع خطط واشنطن، قد يكون الخليفة المحتمل لفلاديمير زيلينسكي كرئيس للبلاد.
قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، جيوفاني مارتي، إن الفيفا لن يعاقب لاعب منتخب الكاميرون، جايل أوندوا، الذي ارتدى حذاء يحمل صورة العلم الروسي خلال مباراة في مونديال قطر.
أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي حصولها على حقوق تنقيب جديدة عن الغاز بمنطقة دلتا النيل البحرية في مصر.
تعد الصواريخ، التي أعلنت بريطانيا مؤخرا أنها سلمت دفعة منها إلى أوكرانية، متطورة وعالية الدقة، وتستخدم ضد أهداف متنوعة، وهي تطلق من الجو ومن الأرض.
تستعد إسرائيل لتقديم شحنات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن تتلقى كييف مولدات كهربائية ومعدات طبية، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج مدة غياب ياسر الشهراني نجم فريق الهلال ومنتخب "الأخضر"، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين في مونديال قطر 2022.
خرج الآلاف من الناشطات النسويات إلى شوارع روما يوم السبت في مسيرة احتجاجا على العنف ضد المرأة.
نجا المنتخب الألماني من الهزيمة أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
انقطع التيار الكهربائي للحظات في استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، أثناء المباراة بين منتخبي البرازيل وسويسرا، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2022.
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الشخص في منتصف العمر يفقد الاهتمام بالجنس.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".
أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.
أصدرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، تنبيها للمواطنين بخصوص شراء الذهب في البلاد.
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية، لمدة 3 أشهر بتهمة سب وقذف رئيس الوزراء المصري الاسبق إبراهيم محلب.
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، يعتبر إنجازا بين القاهرة وأنقرة وسيفتح الباب أمام لقاءات أخرى.
قالت وسائل إعلام بريطانية إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عانت في الأشهر الأخيرة من حياتها من مرض الورم النقوي المتعدد ، والذي يتميز بتلف نخاع العظم.
أحدث تعليق المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن رغبة ألمانيا في التوقف عن شراء النفط الروسي اعتبارا من يناير 2023 رعبا بين قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
شهدت مباراة بين جوزتيبي وألتاي لحساب الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم، حدثا مؤسفا بعد أن هاجم أحد المشجعين حارس فريق ألتاي بعصا راية الركنية خلال المباراة.
أعلنت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية في إيران اليوم الاثنين، أن السلطات أطلقت سراح أكثر من 700 شخص في إيران بعد فوز منتخبها على ويلز في مباريات كأس العالم في قطر
وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران بكرة القدم، رسالة نارية ليورغن كلينسمان عقب تصريحات الأخير الهجومية والتي اتسمت بـ"العنصرية".
أجرى لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، اليوم الأحد، عملية جراحية ناجحة لعظام الوجه بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.
كشف حارس مرمى منتخب بولندا، فوتشيخ تشيزني، أن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها النجم السعودي سالم الدوسري خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس السبت، في مونديال قطر، لم يكن محض صدفة.
أفاد موقع "معا" الإخباري بأن إدارة مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس فصلت طبيبا فلسطينيا بسبب تقديمه حلوى لطفل تتهمه تل أبيب بتنفيذه عملية طعن.
نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تحدث مع لاعبي منتخب بلاده المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
بدأت البورصة المصرية للسلع، أمس الأحد، عملها بطرح العديد من المنتجات الاستراتيجية في مصر بأسعار مغرية تسمح تداولها في السوق بأسعار مخفضة.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران الروسي في منطقة دنيبروبيتروفسك قام بتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني بضربة من أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.
قدم نادي النصر السعودي، عرضا ضخما للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
التقطت الكاميرات لقطات خروج حارس بلجيكا، نجم ريال مدريد، تيبو كورتوا "الغاضب" عقب الهزيمة أمس الأحد أمام المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.
يدرس البنتاغون اقتراحا تقدمت به شركة "بوينغ" لتزويد أوكرانيا بمقذوفات أرضية دقيقة وذات قطر صغير منخفضة التكلفة.
وصفت صحيفة "ديلي ستار"، المنخفض الجوي الذي يقترب من بريطانيا قادما من روسيا بـ "الوحش الروسي".
شهدت مدينة لايبزيغ الألمانية مسيرة احتجاجية، شارك فيها أكثر من 6 آلاف شخص، نددوا بسياسات الولايات المتحدة، ووصفوها بـ "دولة الاحتلال".
كشف نجما منتخب إسبانيا أن لاعبي منتخب ألمانيا طلبوا منهما الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.
انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر، بفوز تاريخي للمغرب على بلجيكا 2-0 وعريض لكرواتيا على كندا 4-1.
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وصف سياسيون فرنسيون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ "الشخص الخطير"، واتهموه بالسعي لتأجيج حرب عالمية ثالثة، ودعوا حكومة بلادهم للكف عن تزويد نظامه بالأسلحة.
بدأ منتخب كرة القدم الأمريكي عرض صور للعلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بدون شعار الجمهورية الإسلامية.
تعرضت مراسلة قناة "فرانس 24" في القدس إلى مضايقات في الشارع الإسرائيلي أثناء تغطيتها الانفجارات التي وقعت مؤخرا هناك، وقام شبان إسرائيليون بعرقلتها أثناء بث مباشر.
عندما يتعلق الأمر بشرب الماء، فإن التوصية الرئيسية بشأن الكمية المطلوبة يوميا، تشدد على ضرورة شرب ما لا يقل عن 8 أكواب، لكن دراسة حديثة تنفي صحة هذه الإرشادات.
رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي 2-0 اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.
أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قواتها ببيان عملياتي للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة.
أفادت القناة 13 العبرية بأن الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
اعتبرت الناشطة الحقوقية تاتيانا مونتيان أن حملة العلاقات العامة التي أطلقها نظام كييف، فشلت في إظهار "اهتمام" الحكومة بالمواطنين الأوكرانيين العاديين، وكشفت عن تلاعب السلطات بهم.
يحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.
هدد الملاكم المكسيكي الشهير وبطل العالم، كانيلو ألفاريز، بشكل مثير، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب عدم احترام "البرغوث" لعلم المكسيك.
أعلنت وزارة التموين المصرية تفاصيل طرح القمح الروسي في البورصة السلعية، كأول سلعة يتم تداولها داخل البورصة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر .
أظهرت الفحوصات المخبرية وجود معدن الزرنيخ في جسم رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، إلى جانب معدن الزئبق، هذا ما أعلنه محامي ساكاشفيلي.
أكد وزير الدفاع النرويجي بيورن غرام، أنه لا يرى أي تهديد عسكري روسي مباشر لبلاده، مشيرا إلى أن التفاعل بين البلدين تغيّر، مع الحفاظ على بعض الاتصالات والتعاون في الإنقاذ البحري.
قال بول كريغ روبرتس، المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة رونالد ريغن، إن الضربات التي استهدفت البنية التحتية لأوكرانيا تؤكد أن روسيا يمكنها تدمير هذا البلد في وقت قصير.
أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي، أن "لاروخا" لن يتهاون في اللعب أمام اليابان في الجولة الختامية من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وذلك بعد التعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية.
أحرز المدافع الكندي ألفونسو ديفيز باكورة أهداف منتخب بلاده بتاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره الكرواتي اليوم الأحد، في مونديال قطر 2022.
نشرت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية مقالا للكاتب توماس ووكوم، جاء فيه أن على كييف أن توافق على التفاوض مع موسكو، حتى لو لم تكن راضية تماما عن الشروط المسبقة.
فاجأ الـ"فيفا" الجميع باحتسابه الهدف الأول الذي سجله المنتخب المغربي في شباك بلجيكا، أمس الأحد، ضمن منافسات مونديال قطر، للمدافع رومان سايس، بدلا من زميله عبد الحميد صابيري.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات (المشاورات السياسية) على مستوى نواب الوزراء بين تركيا ومصر قريبا.
أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا وتنتظر فقط قرار رئيس الدولة.
يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" في كرة القدم، متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتم التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا لها حق التصرف في مناطق حددتها خارج حدودها لحماية أمنها، و"لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق" في اشارة للعراق وسوريا.
رصدت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للمدافع المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي "روسلخوزبنك"، وإعادة ربطه بنظام التحويلات المالية SWIFTفي إطار من صفقة الحبوب.
أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، أن المدير الفني للأخضر سمح للاعبه سلمان الفرج بمغادرة معسكره، قبل مباراته المرتقبة ضد المكسيك يوم الأربعاء المقبل، في مونديال قطر 2022.
تنفذ وزارة الإنتاج الحربي المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والكهرباء في مصر، مشروعا ضخما لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.
تغلب المنتخب الغاني على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.
نظم لاجئون أوكرانيون احتجاجا في بولندا بعد قرار طردهم من فندق كان يقدّم لهم كافة الخدمات المضمّنة، بحسبما ذكرته صحيفة بولندية Myśl Polska.
أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخستانية، وصول رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف اليوم الأحد، الى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
فجرت شبكة "راديو مونت كارلو" مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد تعافيه سريعا من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.
أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية، أمس الأحد، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب سقوط المقاتلة.
مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لمونديال قطر، فكيف إذن سيتم تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال تساوى منتخبان أو أكثر في نفس المجموعة بعدد النقاط.
ردد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، النشيد الوطني التونسي قبل بدء مباراة "نسور قرطاج" أمام منتخب أستراليا (0-1)، يوم السبت ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
هاجم مجلس الشيوخ المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
تأهل المنتخب البرازيلي مبكرا إلى دور الـ16 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على نظيره السويسري (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن الجولة الثانية.
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