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هل الغرب جاد في حل أزمة أوكرانيا؟

أخبار العالم

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

وقال عقب تفقد قوات بلاده في رومانيا، إن روسيا قوة كبيرة، وأن وجودها سيستمر.. جاء ذلك عقب تصريحات سابقة قال فيها إنه لا يجب إهانةُ روسيا وأنه لابد من الحوار معها..
يأتي ذلك بينما تتوسع شريحة المنتقدين لسياسات الاتحاد داخل المجتمع الأوروبي، لا سيما مع تزايد الأصوات الداعية لإقناع قادة الاتحاد بإعادة تقييم أسباب الأزمة  وتداعياتها على دول التكتل، وما إذا كان سيتم قبول اكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد.. فهل بدأت أوروبا ترسم لنفسها طريقا خاصا في حل الازمة الأوكرانية يتوافق مع مصالحها بعيدا عن حسابات واشنطن؟

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