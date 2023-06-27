هل الاستخبارات الأمريكية متورطة في تمرد فاغنر المسلح؟

رويدا رويدا تتكشف المعلومات وتظهر الحقائق حول التمرد الفاشل في روسيا الذي وُئد في مهده قبل أن تغرق البلاد بدماء أبنائها كما أرادوا لها حسب تصريحات الرئيس الروسي..

شبكة CNN كشفت أن واشنطن كانت على دراية بمخطط التمرد بل وكانت على معرفة بالتوقيت والمكان والطريقة التي سيُنَفَذ فيها، والأكثرُ غرابة أنها أخفت تلك المعلومات عن حلفائها واكتفت بدائرة ضيقة من البريطانيين وعدد قليل من نواب الكونغرس ما أثار حالة من الإحباط لدى حلفائها كما أوضحت مصادر استخباراتية..

كل ذلك يتقاطع مع تصريحات الخارجية الروسية عن احتمالية ضلوع أجهزة استخبارات أجنبية في محاولة فاغنر للتمرد.

فما هو الدور الأمريكي في ما حدث وهل اكتفت واشنطن بالمراقبة والتفرج؟

لماذا لم تخبر حلفاءها عن قضية بهذا الحجم وهل المسألة موضوعُ ثقةٍ فقط؟

وما دلالاتٌ التحذيرات التي أطلقتها دول أوروبية لكييف من استغلال ما يجري في الداخل الروسي..

هل هو تخوف من ردة فعل موسكو أم إفساحُ المجال للتمرد حتى يكتمل؟

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