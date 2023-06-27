 
مباشر
اسأل أكثر

هل الاستخبارات الأمريكية متورطة في تمرد فاغنر المسلح؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl3j

رويدا رويدا تتكشف المعلومات وتظهر الحقائق حول التمرد الفاشل في روسيا الذي وُئد في مهده قبل أن تغرق البلاد بدماء أبنائها كما أرادوا لها حسب تصريحات الرئيس الروسي..

شبكة CNN كشفت أن واشنطن كانت على دراية بمخطط التمرد بل وكانت على معرفة بالتوقيت والمكان والطريقة التي سيُنَفَذ فيها، والأكثرُ غرابة أنها أخفت تلك المعلومات عن حلفائها واكتفت بدائرة ضيقة من البريطانيين وعدد قليل من نواب الكونغرس ما أثار حالة من الإحباط لدى حلفائها كما أوضحت مصادر استخباراتية..
كل ذلك يتقاطع مع تصريحات الخارجية الروسية عن احتمالية ضلوع أجهزة استخبارات أجنبية في محاولة فاغنر للتمرد.
فما هو الدور الأمريكي في ما حدث وهل اكتفت واشنطن بالمراقبة والتفرج؟
لماذا لم تخبر حلفاءها عن قضية بهذا الحجم وهل المسألة موضوعُ ثقةٍ فقط؟
وما دلالاتٌ التحذيرات التي أطلقتها دول أوروبية لكييف من استغلال ما يجري في الداخل الروسي..

هل هو تخوف من ردة فعل موسكو أم إفساحُ المجال للتمرد حتى يكتمل؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف