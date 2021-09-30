هل الأردن يسبح على بحر من النفط حقا؟

تاريخ النشر:30.09.2021 | 18:39 GMT | أخبار العالم العربي
المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني عن إمكانيات الأردن المائية وفي حقل الطاقة.
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