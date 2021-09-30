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هل الأردن يسبح على بحر من النفط حقا؟

أخبار العالم العربي

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المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني عن إمكانيات الأردن المائية وفي حقل الطاقة.

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