هل اقترب "انهيار دولة إسرائيل" على خلفية تصاعد الاحتجاجات ورفض جنود للخدمة العسكرية؟

إسرائيل مهددة وهذه المرة من الإسرائيليين أنفسهم المعترضين على خطط للإصلاح القضائي تشمل تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي بدعم الأحزاب اليمينية المتطرفة

والتي تطمح لتحجيم المحكمة الدستورية التي تملك الكلمة الفصل في كل القوانين..



الخطوة أثارت الغضبَ الذي وصل حتى للمؤسسة العسكرية التي علّق عدد من طياريها وضباط احتياطها مشاركتَهم في تدريبات عسكرية رفضا لخطط نتنياهو التي تمثل حسب الرأي الشائع تحديا أمام الحركات المدنية والأحزاب غير اليمينية متذرعة بالخوف على ديموقراطية الدولة والقلق من هيمنة الحركات الدينية على كل مناحي الحياة.

فما الذي يدفع نتنياهو والحكومة للمضي في إقرارها رغم العقبات الكثيرة؟

وما تأثيرها على فلسطينيي الداخل؟

وكيف سيؤثر الوضع الداخلي هذا على مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعلاقات مع واشنطن مع حديث عن أزمة تمر فيها؟

Your browser does not support audio tag.