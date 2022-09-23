هل اقترب الصدام الروسي الأمريكي في أوكرانيا؟

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وعددًا من عواصم حلف الناتو تقوم بدفع سلطات كييف مباشرةً إلى نقل العمليات العسكرية إلى الأراضي الروسية والقتال حتى آخر أوكراني من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا مشيرا في ذات السياق إلى أن واشنطن ليست قادرة على التفاوض.

هذه التصريحات تماهى معها أيضا السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف الذي شدد أن الولايات المتحدة وضعت نصب عينيها تنفيذ مهمة تقطيع روسيا، وحرمانِها من الأسلحة النووية ومن مقعدها في مجلس الأمن الدولي.

فما هدف الغرب من نقل المعركة إلى داخل الأراضي الروسية؟ وما هي أدوات موسكو في التصدي لهذه الاستراتيجية الغربية؟

Your browser does not support audio tag.