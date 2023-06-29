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هل اقترب الجيش الأوكراني من الانهيار مع فشل الهجوم المضاد؟

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هجوم الشتاء فالربيع فالصيف.. ورغم التأجيل المستمر لخطط الغرب في الهجوم المضاد على الجبهة فإن النتائج ليست مرضية وخيبت الآمال

بما كان يُنتظر منه تدميرُ الخطوط الدفاعية الروسية والسيطرةُ على مناطق جغرافيةٍ واسعة..
وبين التصريحات الغربية من أنه لم تكن هناك حاجةٌ للهجوم وبين خذلان البيت الأبيض فالواقع أن النتيجة النهائية للهجوم مهما طال أمدُه ستؤثر على التمويل والدعم العسكري والشعبي. والأهم على قوة الأطراف في حال الوصول لطاولة مفاوضات..
فما هي أوراق الغرب مقابل الصمود الروسي على الجبهة مع تدمير أسطورة تفوق السلاح الغربي؟
وما حدود الدعم المادي والعسكري وهل سيستمر إلى ما لا نهاية مع تواضع النتائج على الأرض رغم إقرار كييف بصعوبة الموقف ومطالبتها بالصبر؟

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