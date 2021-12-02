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هل اقتربت موسكو من المواجهة النووية مع واشنطن؟

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محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسين الأميركية ومستقبل المجابهة الروسية الأمريكية في أوكرانيا والبحر الأسود.

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