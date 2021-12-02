هل اقتربت موسكو من المواجهة النووية مع واشنطن؟
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محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسين الأميركية ومستقبل المجابهة الروسية الأمريكية في أوكرانيا والبحر الأسود.
محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسين الأميركية ومستقبل المجابهة الروسية الأمريكية في أوكرانيا والبحر الأسود.
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