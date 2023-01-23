هل اقتربت الحرب المباشرة بين روسيا والغرب في أوكرانيا؟

عند الحديث عن احتمالات المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب لم يعد الأمر مقتصرا على التكهنات والتحليلات..

هنا يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحرب لم تعد هجينة بل باتت حربا شبه حقيقية يستعد الغرب لها منذ فترة طويلة في محاولة لتدمير روسيا.

رغم ذلك تبقى موسكو منفتحة ومستعدة دائما لبدء المفاوضات لكن كييف ترفض ذلك تحت ضغوط غربية وفي ظل دعم عسكري متواصل يزداد سخاء ربما لكن ثمنه الباهظ والانقسامات التي يخلفها بين الحلفاء باتت تصاعد يوما بعد يوم.

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