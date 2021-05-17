هل استنزفت صواريخ غزة قبة إسرائيل الحديدية؟

فصول الحرب بين الفصائل الفلسطينية في غزة وتل أبيب مستمرة جوا وبحرا، قواعد اللعبة تتغير مع تطور قدرات الفصائل التي تؤكد انها جاهزة لاستهداف تل أبيب لستة اشهر متواصلة.

خبراء إسرائيليون قالوا إن فعالية القبة الحديدية لم تتجاوز الأربعين بالمئة، أضف إلى ذلك تأكيدهم أن اعتراض صواريخ "حماس" يكلف إسرائيل خسائر فادحة.. التطورات الميدانية التي تستمر بالتصاعد في ظل غياب أي حل دبلوماسي سياسي ترسم مشهدا جديداعلى صعيد المواجهة بين الطرفين.

نسأل اكثر عن توازن القوى الجديد ... هل تتحمل تل ابيب الرشقات الصاروخية التي تنهال عليها دون توقف في ظل حديث عن ضعف فعالية القبة الحديدية؟ وماذا عن التكتيك الجديد الذي تتبعه الفصائل؟ وكيف يمكن ان يتطور الرد الإسرائيلي؟

Your browser does not support audio tag.