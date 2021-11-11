هل إيران قادرة على تدمير إسرائيل إن شنت هجوما عليها؟

تهديد شديد اللهجة يصدر عن قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الايراني يقول فيه انه سيتم تدمير اسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران،

يأتي ذلك بعد تصريحات أعلن فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وبموازاة هذه الحرب الكلامية تجري مناورات فعلية مشتركة في البحر الأحمر تجمع القيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية مع القوات الإماراتية والبحرينية والإسرائيلية في البحر الأحمر.