هل إيران قادرة على الرد على أي هجوم إسرائيلي؟

بموازاة مناورات عسكرية للحرس الثوري في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، أعلن الجيش الإيراني إجراء تدريبات للدفاعات الجوية قرب مُفاعل بوشهر النووي،

في هذا السياق توعد اللواء غلام رشيدي القيادي في الحرس الثوري برد ساحق إذا استهدفت إسرائيل منشآتها النووية مضيفا أن أي تهديد إسرائيلي لن يتحقق إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة وبدعم منها.

من جانبه تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتوسيع العمليات العلنية والسرية ضد إيران والحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة. وأوضحَ غانتس أن إيران تعاني من مشاكلَ داخليةٍ وخارجية كثيرة.. مضيفا أن الولاياتِ المتحدة والقُوى العالمية تستطيع أن تُوقِف التقدمَ النووي لإيران.

فما حقيقة التهديدات الاسرائيلية؟ وما دلالات الاستعدادات العسكرية الإيرانية؟