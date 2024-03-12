هل إسرائيل قادرة على مواجهة حماس لسنوات عديدة؟

أفاد تقرير للاستخبارات الأمريكية، أنه من المرجح أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة من حركة حماس طوال السنوات المقبلة وأن تواجه صعوبة في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس،

وشدد على أن إسرائيل ستواجه المزيد من الضغوط الدولية بسبب الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة. كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن التقرير تأكيده على أن مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوليفته اليمينية الدينية في خطر. وفي هذا السياق حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز، من أن الحرب على غزة ساهمت في بروز تهديدات أمنية

جديدة للولايات المتحدة. فما دلالات التوقعات الأمريكية بأن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة من حركة حماس طوال السنوات المقبلة؟ وما قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في المدى المنظور؟

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