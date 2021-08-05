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هل إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران؟

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هجوم عسكري على إيران تستعد له إسرائيل حسب تصريحات وزير دفاعها بيني غانتس قبل أن ترد الخارجية الإيرانية بتغريدة من المتحدث باسمها كتب فيها أن أي خطوة حمقاء ضد طهران ستواجه برد حازم،

تصعيد ترجم في مجلس الأمن بشكوى إسرائيلية ضد إيران ورسالة إيرانية تحذر من عواقب ما وصفتها بالحسابات الخاطئة لإسرائيل بينما يستعد لبنان لرفع شكوى أخرى عقب قصف جوي إسرائيلي استهدف أراضيه في الجنوب لأول مرة منذ 2006
فما حدود التصعيد بين البلدين؟ وأي دور سيكون لواشنطن ودول المنطقة التي مد لها الرئيس الإيراني الجديد يد الصداقة؟

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