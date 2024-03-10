هل إسرائيل قادرة على شن عملية برية ضد حزب الله اللبناني؟

جبهة مشتعلة تنذر بانفجار قريب، هكذا تبدو الصورة في الجنوب اللبناني وسط القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي..

حزب الله يستهدف هذه المرة مستوطنة ميرون بعشرات الصواريخ ردا على القصف الإسرائيلي الأخير على بلدة خربة جنوب لبنان. كما أكد الحزب قصف مواقع عرعر وبركة ريشا وراميا بالصواريخ والمسيرات وتحقيق أهداف مباشرة فيها، أما الجيش الإسرائيلي فأشار إلى أن القبة الحديدية اعترضت سبعة صواريخ من أصل سبعة وثلاثين أطلقها حزب الله من جنوب لبنان على منطقة جبل ميرون.

هذه التطورات تأتي بعدما أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

فما قدرة تل أبيب على الدخول في حرب شاملة ضد حزب الله في لبنان؟ وما هي أوراق حزب الله العسكرية في أي تصعيد مقبل؟

Your browser does not support audio tag.