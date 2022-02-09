هل إسرائيل قادرة على إيقاف القوة الصاروخية لحزب الله اللبناني؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scuz
مفاجآت مقبلة يتوعد بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في أي حرب محتملة مع إسرائيل مؤكدًا أن الحزب يفعَّل سلاح الدفاع الجوي لأول مرة
وأن حجم القدرات البشرية للحزب لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة.
ووسط وعيد نصر الله، كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ باليستي يبلغ مداه ألفًا وأربعمئة وخمسين كيلومترا.. الصاروخ الجديد يعمل بالوقود الصلب وقادرٌ على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية في مرحلة الهبوط.
فما هي خبايا حزب الله العسكرية؟ وما سياق تكتيكات إسرائيل في أي حرب مقبلة مع الحزب؟ ثم ما وراء تهديد نصر الله برد إيراني قوي في حال قصفت إسرائيل طهران؟
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.