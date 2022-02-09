هل إسرائيل قادرة على إيقاف القوة الصاروخية لحزب الله اللبناني؟

مفاجآت مقبلة يتوعد بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في أي حرب محتملة مع إسرائيل مؤكدًا أن الحزب يفعَّل سلاح الدفاع الجوي لأول مرة

وأن حجم القدرات البشرية للحزب لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة.



ووسط وعيد نصر الله، كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ باليستي يبلغ مداه ألفًا وأربعمئة وخمسين كيلومترا.. الصاروخ الجديد يعمل بالوقود الصلب وقادرٌ على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية في مرحلة الهبوط.



فما هي خبايا حزب الله العسكرية؟ وما سياق تكتيكات إسرائيل في أي حرب مقبلة مع الحزب؟ ثم ما وراء تهديد نصر الله برد إيراني قوي في حال قصفت إسرائيل طهران؟

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