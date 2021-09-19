هل إدخال وقود إيراني انتهاك لسيادة لبنان؟
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بين انتهاك سيادة لبنان كما وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعملية تجارية تقول طهران إنها ستتكرر إن طلب اللبنانيون مزيدا من الوقود الإيراني،
انقسام في المشهد السياسي اللبناني حول إمكانية أن يكون حزب الله قد ورط البلاد بالتعامل مع طهران رغم العقوبات المفروضة عليها في وقت يدعو فيه كثيرون لوضع الخلافات جانبا من أجل تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية التي تعيشها البلاد
فهل تتعارض الرؤى السياسية في لبنان مع مصالحه؟ وما حدود التجاذبات بين حلفاء إيران وخصومها في البلاد؟
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