هل أفشلت إسرائيل محاولة إيران نصب مئات الصواريخ بسوريا؟

فيما تكرر إسرائيل تحذيراتها من نووي إيران الذي وصفته بالخطر الأكبر إقليميا ودوليا، تؤكد الاستعداد لضربه لا وبل تعلن أيضا أنها أفشلت محاولات طهران لنصب صواريخ في سوريا

وإنشاءِ تنظيم على غرار حزب الله اللبناني على حدودها الشمالية..



تصريحات تأتي بينما تستمر الغارات على مواقعَ مختلفة في سوريا وصلت أعدادها لمئات الغارات في السنوات الأخيرة في محاولة لضرب الوجود الإيراني حسب تصريحات القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين.

ما أفق المواجهة بين الطرفين وهل بالفعل فشلت إيرانُ في تحويل سوريا لجبهة متقدمة لها أم أنها مجردُ تصريحات جوفاء لأغراض انتخابية في داخل إسرائيل؟

ماذا باستطاعة إسرائيل أن تفعله لوقف البرنامج النووي الإيراني وما هي قدرتها على مواجهة مباشرة في حال حدوثها بالنظر لتزايد المخاطر على جبهات عدة؟

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