هل أثبت هجوم إلعاد فشل إسرائيل أمنيا؟

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه أوعز بتشكيل حرس وطني، مؤلف من قوات حرس الحدود والاحتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.

وأضاف عقب اعتقال منفذي عملية إلعاد التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيلين وإصابة ستة آخرين قرب تل أبيب إن الحكومة ستتخذ كافة القرارات بالنسبة لجبل الهيكل والقدس، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية، وعبر عن مواصلة إسرائيل التعامل باحترام مع أبناء كافة الأديان في القدس حسب قوله ولكنه يرفض أي تدخل خارجي في عمل الحكومة.

هذا و شهدت قرية رمانة اشتباكات بين فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامهم القرية بحثا عن منزلي منفذي عملية إلعاد، كما قتل فلسطيني برصاص الأمن الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية طعن عند باب العامود في القدس..

فإلى أين تسير الأوضاع في إسرائيل عقب سلسلة اقتحامات للاقصى وعمليات فلسطينية؟

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