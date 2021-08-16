هزيمة واشنطن في أفغانستان..من المسؤول بايدن أم ترامب؟

واشنطن تصحح خطأها بعد عشرين عام من تدخلها في أفغانستان بقرار /جو بايدن/ الانسحاب من أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، برره بحماية العسكريين الأمريكيين من حرب لا يريد الأفغان خوضها ..لكن الجدل الدائر في الداخل الأمريكي لم ينصب على الفشل وإنما حول المسؤول عنه خصوصا وأن سيطرة طالبان على البلاد في ظرف أسبوع واحد والمشاهد الصادمة لمحاولات مواطنين أفغان التشبث بطائرات إجلاء الأمريكيين وسقوط قتلى وجرحى في مطار كابل وضعت واشنطن أمام حقيقة واحدة.. هل كانت النتائج تستحق كل تلك التكلفة؟

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