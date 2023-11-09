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وزارة الصحة بغزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدفه
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"هدن" يومية مقابل الأسرى.. إسرائيل تواصل الإبادة في غزة

أخبار العالم

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قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات يوميا في مناطق شمال غزة ، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية ومغادرة المدنيين..

بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش لن يوقف إطلاق النار حتى يعيد الأسرى، وأنه لن تكون هناك أي تسوية مع حماس..
وفي السياق يجري الحديث عن جهود وساطة قطرية من أجل هدنة مؤقتة للإفراج عن مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية حيوية للمدنيين في القطاع.. وقد وصل أمير قطر الى العاصمة الإماراتية أبوظبي للتباحث بشأن التطورات قبل يومين من قمة عربية طارئة في الرياض ، بينما بحث وفد من حماس بقيادة إسماعيل هنية مع رئيس الإستخبارات العامة المصرية عباس كامل في القاهرة الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.. فما هي آفاق التوصل الى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وفصائل غزة؟

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