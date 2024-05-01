هدنة مع حماس أو اجتياح رفح.. خيارات إسرائيل بشروط أمريكية

لا لإنهاء الحرب.. هذه الرسالة التي أراد نتنياهو إيصالها للإدارة الأمريكية التي تصر على صفقة بين إسرائيل وحماس تضمن عودة المحتجزين لدى الحركة.

لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهى بتحميل الأخير حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بإصرارها على وقف الحرب وهو حسب تعبيره ما يجهض أي أمكانية للتوصل لاتفاق، موقف يتقاطع مع زعم واشنطن بأن السبب لعدم حصول ذلك هو "حماس كما قال بلينكن.

- فما الذي تريده إسرائيل وحكومةُ الحرب إذاً في ظل الجهود العربية والدولية لإنهاء الصراع؟

- وهل نحن أمام عمليات انتقامية فقط وما التفاوض إلا إضاعة للوقت؟

- وماذا عن واشنطن التي تصر على الوصول لاتفاق وتحمل حماس مسؤولية فشلِها والتي بدورها تتحدث عن بنود ملغمة في العرض الإسرائيلي؟

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